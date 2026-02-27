Горячий самовар и вкусные блины: DOGMA масштабно проводила масленицу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК Догма Фото: пресс-служба ГК Догма

Они прошли в Краснодаре в микрорайоне «Самолёт», в ЖК «Рекорд», «Парк Победы» и DOGMA PARK, а также в Калуге на Театральной площади.

В России дата Масленицы меняется ежегодно, в этом году она была с 16 по 22 февраля. Праздник отмечали с весёлыми гуляньями, вкусными блинами и тематическими играми. DOGMA уже не первый год уделяет особое внимание сплочению духа жителей микрорайонов в масленичную неделю.

«Мы с особым вниманием относимся к развитию комьюнити внутри наших жилых комплексов: заботимся о досуге жителей и поддерживаем атмосферу добрососедства. Праздник, мастер-класс или спортивный турнир — любое мероприятие становится точкой притяжения для жителей микрорайонов DOGMA, завязываются новые знакомства, укрепляются связи между соседями, а общий позитив создаёт прочный фундамент для дружного сообщества»,— рассказала Жанна Белянкина, коммерческий директор ГК DOGMA.

В Краснодаре в каждом ЖК организовали анимационную программу для детей в стиле русской сказки и угостили всех гостей печеньем и блинами с разнообразными начинками, а в микрорайоне «Самолёт» еще подготовили интерактивные тематические зоны с метанием валенок и ложечным тиром, организовали ярмарку изделий ручной работы, фермерских продуктов и сувениров. Главной особенностью масленицы стал большой ретро-самовар весом около тонны, подогреваемый дровами. Он произвел большое впечатление на участников гуляний.

Насыщенную программу DOGMA подготовила и для жителей Калуги, где компания возводит современный квартал «Космопарк». В центре города на Театральной площади была организована брендированная площадка компании, где каждый желающий мог сделать памятный снимок на яркой фотозоне и самостоятельно отчеканить монету с фирменной символикой в мини-кузнице. Кроме того, для участников мероприятия выступал баянист и проходили мастер-классы по росписи деревянных ложек и созданию кукол из соломы, еще гостям раздавали леденцы с космическими пожеланиями и устроили игры по перетягиванию каната и поднятию гири.

О компании: Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,5 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.





