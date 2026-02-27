За год доход ИП на патенте в Дагестане достиг 2,9 млрд рублей

По результатам 2025 года в Дагестане сумма потенциально возможного к получению годового дохода по выданным патентам составила около 2,9 млрд руб. В 2024 году этот показатель составлял порядка 2,3 млрд руб., сообщили в УФНС России по Республике Дагестан.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего за указанный период в регионе выдали 8,7 тыс. патентов, а патентной системой налогообложения воспользовались более 7 тыс. ИП. Это примерно на 23% больше показателей 2024 года. Тогда это было 5,7 тыс.

Самым популярным видом деятельности на ПСН стала розничная торговля — 4,9 тыс. патентов. На втором месте грузоперевозки автотранспортом — 1,46 тыс. и общественное питание — 1,15 тыс.

Мария Хоперская