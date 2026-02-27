На выплаты ветеранам Геленджика ко Дню Победы направят 15 млн рублей

Ветераны Геленджика получат денежные выплаты в честь Дня Победы в 2026 году. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Установление мер социальной поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны утвердили на сессии городской думы Геленджика. Алексей Богодистов отметил, что в этом году на предоставление выплат участникам ВОВ из бюджета направят в общей сложности 15 млн руб.

Один млн руб. выделили для участников и инвалидов ВОВ, по 500 тыс. руб. направят лицам, приравненным к ним. 80 тыс. руб. предусмотрено для бывших несовершеннолетних узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, 65 тыс. руб. — труженикам тыла, 35 тыс. руб. — вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Предоставление выплат ветеранам и узникам времен ВОВ в Геленджике осуществляется в течение шести лет, подчеркнул мэр курорта.

София Моисеенко