В Черноземье 3 марта ожидается снег с дождем, до +2°C

Во вторник, 3 марта, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода с осадками. Температура будет варьироваться от –3°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит 0°C, днем слегка потеплеет до +2°C, к вечеру похолодает до +1°C и еще до –2°C к ночи. Северо-западный ветер 4 м/с.

В Воронеже утром и вечером термометр покажет +1°C. Днем кратковременно потеплеет до +2°C, а вечером похолодает до –2°C. Северо-западный ветер 3 м/с.

В Курске утром будет 0°C. Днем слегка потеплеет до +2°C. Вечером похолодает до –1°C, а ночью еще до –3°C. Северо-западный ветер до 5 м/с.

В Липецке температура утром и днем будет варьироваться от +1°C до +2°C. Вечером похолодает до –1°C, а ночью — до –3°C. Северо-западный ветер до 4 м/с.

В Орле ожидается +1°C утром и днем. А вечером и ночью температура упадет до –1°C…–2°C. Северо-западный ветер до 5 м/с.

В Тамбове температура в течение всего дня будет держаться на отметке +1°C, а ночью снизится до –2°C. Западный и северо-западный ветер 3 м/с.

Алина Морозова