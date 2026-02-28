В Черноземье 1 марта ожидается прохладная погода, до +5°C

В воскресенье, 1 марта, жителей Черноземья ожидает преимущественно плюсовая температура. В большинстве областей будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура будет варьироваться от –2°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит 0°C, днем резко потеплеет до +5°C, к вечеру слегка похолодает до +2°C и еще до –2°C ночью. Западный ветер 2–3 м/с. Преимущественно солнечно.

В Воронеже утром будет +2°C, днем столбик термометра слегка поднимется до +3°C, а позже немного опустится до +1°C. Ночью температура составит –1°C. Западный ветер 1–2 м/с.

В Курске утром будет –1°C. Днем и вечером температура составит +2°C…+5°C, а ночью опустится до 0°C. Западный и юго-западный ветер до 4 м/с.

В Липецке температура будет варьироваться от +1°C до +3°C. Западный ветер 1–2 м/с.

В Орле ожидается –1°C утром. Днем и вечером температура составит +2°C…+4°C, а ночью упадет до 0°C. Западный и юго-западный ветер до 3 м/с.

В Тамбове температура в течение всего дня будет держаться на отметке +2°C. Западный ветер 1–2 м/с. Утром возможен снег с дождем.

Алина Морозова