На Ставрополье две трети угодий заселены грызунами

Власти Ставропольского края активизировали борьбу с мышевидными грызунами на сельскохозяйственных угодьях. С начала зимы 2026 года специалисты Россельхозцентра обработали более 385 тыс. га в 25 районах региона, сообщает пресс-служба краевого филиала ведомства.

Эксперты проводят регулярный мониторинг полей. За зимний период они обследовали 912 тыс. га, выявив заселение вредителями на 675 тыс. га. Численность грызунов в большинстве районов остается ниже экономического порога вредоносности, что снижает текущие риски для урожая.

Минсельхоз края поддержал аграриев препаратами. Фермеры из 12 районов получили родентициды, закупленные на средства краевого бюджета. Они обработают дополнительные 139,4 тыс. га посевов, чтобы предотвратить вспышку популяции.

Зимой вредители прячутся под снегом и проявляют минимальную активность. Весеннее потепление и рост кормовой базы — всходов озимых, пастбищ, лесополос — спровоцируют их размножение. Одна особь дает 6–12 пометов за сезон, что угрожает зерновым, рапсу и травам — ключевым культурам Ставрополья.

Регион накопил опыт прошлых кризисов. В 2022–2023 годах грызуны поразили свыше 2 млн га, аграрии применили запрещенные яды, что привело к гибели тысяч птиц и животных в 14 районах. Власти тогда выделили 10 млн руб. на безопасные химикаты и запретили охоту на пернатых. К осени 2025 года мониторинг охватил 1,4 млн га с заселением на 604 тыс. га.

Россельхозцентр применяет приманки на основе распаренного зерна и родентицидов: грызуны погибают, эффект держится месяц и дольше. Специалисты настаивают на ручном внесении в норы, чтобы яд не разлетелся и не навредил другой фауне.

Аграрии фокусируются на лесополосах и озимых посадках. Минсельхоз координирует усилия с Россельхознадзором, снабжая фермеров рекомендациями и средствами. Эти меры минимизируют ущерб экономике края, где сельское хозяйство формирует основу ВРП.

Станислав Маслаков