В Севастополе проведут учебные стрельбы

Сегодня, 27 февраля, на территории Севастополя запланировано проведение учебных стрельб. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

До 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, а также гранатометание и реактивное бомбометание.

«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее»,— написал Михаил Развожаев.

Алина Зорина