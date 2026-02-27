Житель Гулькевичского района осужден за ДТП, в котором пострадала школьница

Гулькевичский районный суд вынес обвинительный приговор 29-летнему местному жителю за ДТП, в котором пострадала восьмилетняя девочка. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение серьезного вреда здоровью, управлении без прав и оставлении места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам дела, в конце июня 2023 года водитель вечером управлял технически исправным автомобилем, не имея водительского удостоверения. На дороге он допустил столкновение с малолетней велосипедисткой. В результате аварии восьмилетняя пострадавшая получила тяжелую закрытую черепно-мозговую травму.

Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении и выразил раскаяние в содеянном. Он частично возместил причиненный ущерб.

Суд учел мнение государственного обвинителя, личность виновного и смягчающие обстоятельства. Мужчину приговорили к принудительным работам сроком на 3,5 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года.

Алина Зорина