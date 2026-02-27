На Ставрополье на медпомощь направят почти 55 млрд рублей

В 2026 году в Ставропольском крае на оказание медицинской помощи по системе ОМС направят почти 55 млрд руб. Это на 2,4 млрд руб. больше, чем в 2025 году. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС.

В рамках утвержденной до 2030 года стратегии развития здравоохранения собое внимание уделят работе скорой помощи. Медучреждения отработают порядка 640 тыс. вызовов. В круглосуточных стационарах планируется примерно 440 тыс. госпитализаций, в дневных — почти 183 тыс.

Программу диспансеризации пополнили новыми исследованиями. Речь идет об оценке липидного профиля, определении уровня липопротеина, тестах на ДНК вируса папилломы человека и жидкостной цитологии.

Мария Хоперская