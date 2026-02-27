«МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в исторических парках Москвы. Теперь абоненты в заповеднике «Коломенское» и Люблинском парке могут слушать музыку и смотреть видео на средней скорости 130 мегабит в секунду. Чтобы обеспечить стабильную связь даже в часы пиковой нагрузки, специалисты оператора задействовали как высокочастотные, так и низкочастотные диапазоны. Такое сочетание позволяет одновременно увеличить емкость сети и обеспечить качественное покрытие на территории парков, включая удаленные аллеи.

Стриминговый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery из-за нового предложения от Paramount Skydance. «При цене, необходимой для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся повышать предложение до уровня Paramount Skydance», — говорится в заявлении руководства. Ранее Paramount предлагала $30 за акцию, Warner Bros. Discovery отклонила его как «менее выгодное» по сравнению с потенциальной сделкой c Netflix. 25 февраля Paramount повысил свое предложение до $31 за акцию.

Технологическая компания Block основателя Twitter Джека Дорси сократит свой штат более чем на 4 тыс. сотрудников (40% от всего штата). Причина — внедрение искусственного интеллекта. Об этом сам Дорси сообщил на своей странице в социальной сети X. Он также отметил, что этот шаг не обусловлен проблемами в компании, и подчеркнул, что ее прибыль и рентабельность растут. По словам бизнесмена, причиной такого решения стали новые технологии, используемые в работе Block.