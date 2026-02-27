Военно-морская база проведет учения со стрельбами в Новороссийске 2 марта

В акватории Новороссийска 2 марта два раза за день пройдут учения с применением стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Учения новороссийской военно-морской базы запланированы в период с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. Дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Стрельбы в ходе штатных учений выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В мэрии Новороссийска напомнили, что в период проведения учений в акватории морского порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов, прогулочных судов и надувных плавсредств. Под запретом находятся водолазные спуски и все виды подводных работ.

София Моисеенко