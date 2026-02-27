На Ставрополье увеличит объем отгрузки промтоваров на 60% к 2036 году

В Ставропольском крае к 2036 году планируется увеличить объем отгруженных товаров промышленного производства на 60% — до 1,25 трлн руб. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в ходе открытого диалога в рамках программы «Регион-2030» в Москве.

По информации господина Владимирова, в 2025 году объем продукции промпроизводства составил 755,9 млрд руб., что в 1,3 раза превышает показатель 2021 года.

Губернатор добавил, что в регионе действует 14 программ софинансирования Фонда развития промышленности края. В 2025 году сумма господдержки составила 215,7 млн руб.

На долю промышленного комплекса Ставрополья приходится 21,6% валового регионального продукта.

Наталья Белоштейн