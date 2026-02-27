Жительницу Лермонтова осудили на два года за публичное оправдание терроризма
Южный окружной военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима 50-летнюю жительницу Лермонтова по обвинению в публичном оправдании терроризма в сети интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В суде установлено, что в декабре 2023 года подсудимая, разделяя идеологию запрещенной в РФ террористической организации, разместила в открытой группе одного из мессенджеров публикацию, содержащую положительную оценку незаконных действий группировки.
Приговор не вступил в законную силу.