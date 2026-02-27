На развязке в Южном районе Новороссийска продолжаются дорожные работы
На кольцевом пересечении в районе улицы Мурата Ахеджака продолжают работать дорожные службы. Как сообщил заместитель главы Новороссийска Рафаэль Бегляров, одному из участков дороги требуется дополнительное проектное решение.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На новых участках дороги в районе улицы Мурата Ахеджака обустроили примыкания, также подрядчики устранили просадку тротуаров и привели пешеходную зону в нормативное состояние. До конца марта, по словам Рафаэля Беглярова, исполнитель должен будет навести порядок в местах строительства объекта.
По улице Котанова специалисты определяют техническое решение по водоотводу на подтопляемом участке. Заместитель главы по вопросам ЖКХ подчеркнул, что скопление воды происходит за пределами существующего проекта, из-за чего по сложившимся обстоятельствам требуется индивидуальное проектное решение.
Торжественное открытие развязки в Южном районе Новороссийска прошло 17 декабря 2025 года. Строительные работы по обустройству дороги производились с апреля 2024 года. Общая стоимость реконструкции проспекта Дзержинского с организацией кольцевой развязки составила более 565 млн руб.