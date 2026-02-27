На развязке в Южном районе Новороссийска продолжаются дорожные работы

На кольцевом пересечении в районе улицы Мурата Ахеджака продолжают работать дорожные службы. Как сообщил заместитель главы Новороссийска Рафаэль Бегляров, одному из участков дороги требуется дополнительное проектное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На новых участках дороги в районе улицы Мурата Ахеджака обустроили примыкания, также подрядчики устранили просадку тротуаров и привели пешеходную зону в нормативное состояние. До конца марта, по словам Рафаэля Беглярова, исполнитель должен будет навести порядок в местах строительства объекта.

По улице Котанова специалисты определяют техническое решение по водоотводу на подтопляемом участке. Заместитель главы по вопросам ЖКХ подчеркнул, что скопление воды происходит за пределами существующего проекта, из-за чего по сложившимся обстоятельствам требуется индивидуальное проектное решение.

Торжественное открытие развязки в Южном районе Новороссийска прошло 17 декабря 2025 года. Строительные работы по обустройству дороги производились с апреля 2024 года. Общая стоимость реконструкции проспекта Дзержинского с организацией кольцевой развязки составила более 565 млн руб.

София Моисеенко