Власти Таганрога помогут восстановить поврежденный обломком ракеты балкон
Жильцам квартиры в одном из многоквартирных домов по ул. Циолковского в Таганроге, балкон которой был разрушен обломком ракеты, будет оказано содействие в его ремонте. Работа по решению этого вопроса уже началась. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Ракетная атака на Таганрог, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», была отражена днем 27 февраля.
«Обошлось без пострадавших и жертв. На место происшествия оперативно прибыли службы быстрого реагирования, которые в настоящее время проводят необходимые мероприятия»,— отметила глава города.
Светлана Камбулова попросила жителей ориентироваться только на официальные источники информации, а также соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.