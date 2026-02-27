Сочи вошел в топ-3 направлений для отдыха с питомцами

Сочи вошел в тройку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в феврале 2026 года. Рейтинг подготовили аналитики сервиса бронирования Твил.ру на основе данных о поисковых запросах и подтвержденных заявках пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По итогам исследования Сочи занял третью строчку с долей 4% от общего числа бронирований. Лидером рейтинга стала Москва с показателем 12%, второе место занял Санкт-Петербург — 11%. Краснодар также вошел в пятерку наиболее востребованных направлений для путешествий с животными.

В первую десятку специалисты включили Казань, Тюмень, Нижний Новгород, Ялту и Красную Поляну. Замыкает список Алушта. Аналитики отмечают, что сегмент pet-friendly размещения демонстрирует устойчивый рост: владельцы гостиниц и апартаментов расширяют условия проживания для гостей с животными, а туристы все чаще планируют поездки без разлуки с питомцами.

Согласно расчетам сервиса, средняя продолжительность отдыха в Сочи составляет три ночи, при этом средняя стоимость размещения — 3,6 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре туристы бронируют жилье в среднем на две ночи по цене около 4,1 тыс. руб. за ночь. В Красной Поляне путешественники планируют более продолжительный отдых — в среднем четыре ночи, а средняя стоимость проживания достигает 11 тыс. руб. за ночь.

Эксперты фиксируют, что развитие сервисов по присмотру за животными, включая дог- и кетситтерство, а также увеличение числа pet-friendly объектов формируют дополнительный спрос на поездки в курортные города. Сочи благодаря развитой туристической инфраструктуре сохраняет позиции одного из ключевых направлений для отдыха с питомцами.

Мария Удовик