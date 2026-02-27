Пострадавших в аварии на Ставрополье переведут в медучреждения Нальчика

Всех Пострадавших в аварии в Ставропольском крае переведут в медицинские учреждения в Нальчике. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Для приема пострадавших уже подготовили клиническую больницу и детский клинический многопрофильный центр. Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф направил в Минеральные Воды автомобили скорой помощи для транспортировки пациентов.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», авария произошла утром 27 февраля. 40-летний водитель минивена Hyundai, двигаясь со стороны Минвод в направлении Александровского, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили сам водитель и пять несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 15 лет. Они доставлены в Минераловодскую районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Мария Хоперская