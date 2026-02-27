Аварийное отключение света произошло в Новороссийске
В районе Широкой Балки и Федотовки зафиксировали аварийное отключение электричества. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Новороссийска.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным МЦУ, свет отключили также в микрорайоне «Сокол», частично по улице Осоавиахима и по другим адресам.
Информацию об отключении передали в «Электросети Кубани». В настоящее время причина отсутствия электричества и ориентировочные сроки восстановления подачи не уточняются.