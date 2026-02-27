Похитивший человека ростовчанин предстанет перед судом

Ростовчанин стал фигурантом уголовного дела о похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений (п.п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено, теперь 21-летний фигурант предстанет перед судом, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый вместе с отцом похитили незнакомого горожанина на улице Московской. Подъехав на машине, они затолкали потерпевшего в салон и похитили у него деньги и имущество на сумму 19 тыс. руб. После того, как транспортное средство остановилось, жертве удалось сбежать и обратиться в полицию. Сотрудники ППС задержали злоумышленников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская