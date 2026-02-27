На Большой Садовой в Ростове демонтируют неработающую световую вывеску

В Ростове-на-Дону планируют демонтировать неработающую световую вывеску на улице Большая Садовая. Как сообщила глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук в своем Telegram-канале, на 16 марта запланированы работы на улице Большая Садовая, 51 и 58.

Кроме того, местные власти отмечают, на встрече с представителями «Ростгорсвет» они договорились реализовать проекты освещения в сквере Буденновский-2 и в парке Димитровский.

«Впереди большая совместная работа с участием «Ростгорсвета», ГИБДД и Управления ГОиЧС», — написала госпожа Мищук.

Константин Соловьев