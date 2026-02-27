В Ростовской области зарегистрировано более 6 тысяч пожарных-добровольцев

По данным на февраль 2026 года, в Ростовской области зарегистрировано более 6,3 тыс. пожарных-добровольцев. Но этого количества не хватает для создания полного противопожарного покрытия области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Соколов Фото: Николай Соколов

По данным ведомства, в 2025 году было создано пять добровольных дружин. Все они привлекались к тушению более 2 тыс. раз.

«Главное управление МЧС России по Ростовской области проводит постоянную работу по актуализации региональной нормативной базы в области пожарной безопасности, а также содействует развитию и оснащению добровольной пожарной охраны, повышению социальной защищенности участников пожарного добровольчества. В ближайших планах — организация обучения и стажировки добровольцев»,— отметили в ведомстве.

В целом в состав территориального пожарно-спасательного гарнизона Ростовской области входит 316 подразделений различных видов пожарной охраны, которые привлекались к тушению пожаров в 2025 году более 10 тыс. раз.

Наталья Белоштейн