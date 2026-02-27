Агрохолдинг «СТЕПЬ» начал производить сыр чеддер и кальяту в Вологодской области

Тотемский маслозавод, входящий в состав Агрохолдинга «СТЕПЬ», начал выпуск сыра чеддер и кальяты (сырного зерна), сообщили в пресс-службе компании. Это стало возможным после завершения модернизации, которая длилась около года. Новая продукция позволяет снизить импортозависимость в сегменте HoReCa.

Фото: freepik.com

По данным компании, выпуск сыра теперь занимает более половины от общего объема производства. Для запуска нового направления потребовалось более шести месяцев интенсивной работы, пятая часть сотрудников прошли переобучение и получили квалификацию сыроделов. По итогам 2025 года объем производства кальяты составил 621 тонну, а чеддера — 738 тонн. За 2025 год общий объем переработки молока на маслозаводе увеличился на 64% по сравнению с предыдущим годом.

Рынок полуфабриката кальята, используемого в производстве сыров в сегменте HoReCa, в России пока еще сохраняет зависимость от импорта в значительной степени. По оценке «Союзмолоко», спрос на кальяту за последние пять лет со стороны российских заводов рос в среднем на 5–7% в год. Однако на данный момент эти объемы не закрывают полностью потребности российских переработчиков, которые составляют порядка 45–50 тыс. тонн в год. Производителей кальяты в стране на данный момент ограниченное количество, и усиление отечественного производства этого продукта важно для снижения импортозависимости.

Стимулом для пересмотра стратегии Тотемского завода стали изменения рыночной конъюнктуры. Производственный фокус предприятия теперь пропорционально поделен между В2В и В2С секторами. Розничный сегмент бизнеса сохраняется, в том числе продолжается производство знаменитого Вологодского масла.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко отметил, что в рамках развития оптовых и розничных направлений бизнеса важно быть гибкими и адаптироваться к реалиям рынка.