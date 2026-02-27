Прямая электричка Ростов — Донецк снизит стоимость проезда в три раза

Стоимость проезда в прямой электричке из Ростова-на-Дону в Донецк (ДНР) будет минимум втрое ниже, чем на автобусе или такси. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков на Донецком региональном промышленном форуме «Государственная поддержка промышленности — путь к обеспечению отечественного технологического суверенитета».

Господин Чертков отметил, что проверка пассажиров на административной границе ДНР и Ростовской области в электричке по ходу движения сократит время в пути. При поездке автобусом или автомобилем проверка проводится на пункте пропуска.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», власти регионов планируют запустить прямые электропоезда между Иловайском и Ростовом в ближайшее время, после этого — прямое железнодорожное сообщение между донской столицей и Донецком.

Наталья Белоштейн