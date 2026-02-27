В Новороссийске прогнозируют ветер с порывами до 28 м/с

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Черноморском побережье. По данным Краснодарского ЦГМС, скорость ветра на участке от Анапы Геленджика до 28 февраля может достигнуть 26-28 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

27 и 28 февраля местами в Краснодарском крае ожидается сильный северо-восточный и восточный ветер с порывами 15-20 м/c. На побережье Черного моря днем 27 февраля возможно усиление ветра до 26 м/c, а в вечернее время до 23-28 м/c.

В администрации Новороссийска жителей призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

София Моисеенко