В Ставрополе для покупки вторичной однушки требуется 77 зарплат
В 2025 году для того, чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке Ставрополя, нужно было 77 средних зарплат. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Циан».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Указанный показатель на одну заработную плату больше, чем в 2024 году, В основу расчетов легло приобретение квартиры на накопленные средства, без оформления ипотеки.
Самое дорогое вторичное жилье зафиксировали в Сочи. На него потребуется 163 заработных платы, в Санкт-Петербурге — 109 зарплат и Москве — 108. Стоимость одного квадратного метра в этих городах в два, а то и в четыре раза выше средней зарплаты. Самый низкий показатель отмечается в Новокузнецке — 44 зарплаты (меньше на 4, чем в 2024 году).
В среднем по городам России необходимо 70 зарплат на покупку однокомнатной квартиры, год назад — 72.