В Ставрополе для покупки вторичной однушки требуется 77 зарплат

В 2025 году для того, чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке Ставрополя, нужно было 77 средних зарплат. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Циан».

Указанный показатель на одну заработную плату больше, чем в 2024 году, В основу расчетов легло приобретение квартиры на накопленные средства, без оформления ипотеки.

Самое дорогое вторичное жилье зафиксировали в Сочи. На него потребуется 163 заработных платы, в Санкт-Петербурге — 109 зарплат и Москве — 108. Стоимость одного квадратного метра в этих городах в два, а то и в четыре раза выше средней зарплаты. Самый низкий показатель отмечается в Новокузнецке — 44 зарплаты (меньше на 4, чем в 2024 году).

В среднем по городам России необходимо 70 зарплат на покупку однокомнатной квартиры, год назад — 72.

Мария Хоперская