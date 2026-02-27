Восемь пляжей в Анапе проверят на соответствие санитарным нормам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился с просьбой исследовать восемь галечных пляжей Анапы на соответствие санитарным нормам. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Речь идет о пляжных территориях от села Большой Утриш до «Высокого берега». За последние полгода там не зафиксировали новых выбросов мазута, а морская вода соответствует всем требованиям. Вениамин Кондратьев попросил вице-премьера РФ Виталия Савельева при положительном заключении Роспотребнадзора рассмотреть возможность исключения этих зон из области ЧС и их открытия.

По его словам, властям необходимо приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в этом году. В 2025 году из-за закрытия ряда пляжей туристический поток сократился на 50%. Более половины объектов размещения не функционировали.

Параллельно в селе Витязево началась отсыпка дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см на тестовом участке протяженностью 1 км. Материал доставляют из карьера, согласованного с Роспотребнадзором. По характеристикам он максимально схож с существующим на пляжах. Для отсыпки тестового участка потребуется около 45 тыс. куб. м песка, работы планируют завершить за две недели. При положительном заключении ведомства Вениамин Кондратьев попросил распространить этот способ восстановления на другие песчаные пляжи, попавшие в зону ЧС.

Алина Зорина