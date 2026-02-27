Сочи стал худшим городом по доступности жилья

Аналитики платформы «Циан» опубликовали рейтинг крупных городов России по доступности жилья на вторичном рынке. Согласно исследованию, для покупки однокомнатной квартиры в Сочи требуется 163 средние зарплаты, что делает город наименее доступным среди 40 крупных агломераций. Год назад показатель составлял 186 зарплат, снижение объясняется ростом доходов жителей при почти стабильных ценах. Высокие цены при относительно низких доходах сочетаются с активным спросом со стороны покупателей из других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Разброс по доступности жилья в крупнейших городах составляет почти четыре раза — от 44 до 163 зарплат. Стоимость квадратного метра сильнее влияет на доступность, чем уровень доходов: цены различаются в 4,5 раза, зарплаты — в 2,5 раза. Наиболее доступные квартиры зафиксированы в Новокузнецке, Кемерове, Липецке и Тольятти, где для покупки «однушки» достаточно 44–54 зарплаты. Эти промышленные города занимают средние позиции по доходам, но отличаются низкими ценами на вторичное жилье.

Наиболее дорогие квартиры, требующие более 100 средних зарплат, находятся в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Даже высокий уровень доходов жителей Москвы, Петербурга и Казани не компенсирует рост цен. В Сочи сочетание высоких цен и относительно низких зарплат удерживает спрос за счет покупателей из других регионов.

Средняя доступность жилья по всем городам улучшилась: сейчас на покупку «однушки» требуется 70 зарплат против 72 год назад. Рост доходов опередил повышение цен на жилье (13% против 11%), что позволило сократить срок накопления в 27 городах из 40, включая Сочи, Воронеж, Ростов-на-Дону и Казань. В Сочи стоимость квартир практически не изменилась, а зарплаты выросли на 14%.

По прогнозам аналитиков, в 2026 году расчетная доступность может вновь ухудшиться из-за ускорения индексации цен на фоне снижения ипотечных ставок при замедлении роста доходов населения. Реальная доступность для большинства покупателей определяется не только ценой и доходами, но и уровнем ипотечных ставок, которые в 2025–2026 годах остаются выше прошлогодних показателей, отмечают в «Циане».

Вячеслав Рыжков