К 2036 году на Ставрополье создадут туркомплекс мирового уровня

К 2036 году в Ставропольском крае планируют создать конкурентоспособный туристический комплекс мирового уровня. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор подчеркнул, что каждый год номерной фонд в регионе прирастает на 2 тыс. номеров. Одновременно развиваются и другие направления туризма. Речь идет о сельском, пешем и промышленном туризме, а также об автотуризме.

В настоящее время в крае действуют 682 коллективных и специализированных средства размещения общей емкостью 58 тыс. койко-мест. Это 128 санаториев на 35,4 тыс. мест. В стадии реализации находится 65 инвестиционных проектов с объемом инвестиций до 2036 года 139,6 млрд руб. Планируется открыть 65 новых объектов на 22,7 тыс. койко-мест.

Мария Хоперская