ФНС потребовала от обанкротившегося ООО «Автодор-Тамбов» еще 460 млн рублей

Определением Арбитражного суда Тамбовской области в реестр требований кредиторов к обанкротившемуся местному ООО «Автодор-Тамбов» в третью очередь удовлетворения включили требования ФНС России на сумму 459,7 млн руб., из которых 279,8 млн — основной долг, 102,8 млн — пени, а 77,1 млн — штрафы. Сообщение об этом опубликовал конкурсный управляющий Роман Чичканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что указанная задолженность фирмы перед ФНС возникла в результате неуплаты налогов и страховых взносов. Ранее, в первых числах февраля в реестр требований также включили 207,8 млн руб. долга ООО «Автодор-Тамбов» перед региональным управлением ФНС. Речь идет о задолженности по оплате обязательных налоговых платежей.

В октябре 2025 года суд признал «Автодор-Тамбов» банкротом по иску местного ООО «Сервисагро». Конкурсное производство продлится минимум до 26 марта 2026 года. В процессе банкротства находится как физлицо и единственный владелец предприятия Анатолий Струков — по иску «ПСБ». В середине июня прошлого года в отношении должника ввели процедуру реализации имущества.

По данным сервиса Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес», на 10 ноября 2025 года общая сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам ООО «Автодор-Тамбов» составляла 1,04 млрд руб.

В январе 2026-го также стало известно, что Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Автодор-Тамбов» в отмене решения регионального УФАС о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщал «Ъ-Черноземье», причиной попадания в реестр стало неисполнение условий контракта на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков для льготников. Компания получила его за 244,7 млн руб. при начальной цене 263,1 млн. На момент расторжения контракта работы были выполнены на 7,5 млн руб., при этом госзаказчик оплатил подрядчику 203,1 млн.

Денис Данилов