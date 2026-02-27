Днем 27 февраля над акваторией Азовского моря уничтожили один БПЛА

В период с 8:00 до 13:00 27 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Азовского моря один беспилотник. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Всего за указанный период над территорией РФ сбили 44 БПЛА: 22 БПЛА – над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, шесть — над республикой Крым и один — над Брянской областью.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на улице Циолковского произошло частичное разрушение балкона. По предварительным данным, в квартире находилась женщина, но информация уточняется. На месте работают экстренные службы.

Мария Хоперская