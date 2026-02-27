Власти Ставрополья намерены снизить на 50% дефицит кадров к 2030 году
В Ставропольском крае ожидают, что развитие образовательной системы и инфраструктуры региона поможет сократить дефицит кадров как минимум на 50% к 2030 году. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе открытого диалога в рамках программы «Регион-2030» в Москве.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным главы региона, в Ставрополье зарегистрированы 3 тыс. безработных, для них предоставлены более 70 тыс. вакансий, что говорит о явном дефиците кадров.
Господин Владимиров отметил, что в регионе ежегодно из учреждений СПО выпускается более 2 тыс. специалистов. Также отмечен рост интереса школьников к сдаче ЕГЭ по инженерным и естественнонаучным предметам.
Кроме этого, в большей половине школ региона сформированы «Точки роста», в которых дети могут заниматься робототехникой и программированием.