Заместитель главы Гиагинского района обвиняется в злоупотреблении полномочиями
Гиагинский межрайонный следственный отдел СК России по Республике Адыгея завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы Гиагинского района. Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уголовное дело возбудили по материалам общенадзорной проверки районной прокуратуры и группы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Гиагинскому району.
Следствие установило, что с августа по ноябрь 2025 года первый заместитель главы незаконно эксплуатировал служебный автомобиль в личных целях, передвигаясь по Краснодарскому краю. При этом он вносил в путевые листы ложные данные о расходе горючего, которое оплачивалось из бюджета муниципального образования. Действия чиновника причинили материальный ущерб муниципалитету.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Гиагинского района, направлено в суд для рассмотрения.