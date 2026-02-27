Бухгалтера школы из Миллерово заподозрили в хищении бюджетных 15 млн рублей

В отношении бухгалтера школы в Миллерово возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантку подозревают в хищении бюджетных 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствием установлено, в 2020 году 51-летняя бухгалтер внесла в ведомости вымышленные фамилии якобы работников школ, указав при этом реквизиты счетов четырех своих знакомых и родственников.

«Имея доступ к электронным подписям руководителей учреждений образования, фигурантка на протяжении четырех лет осуществляла по ним начисление зарплат и премий. В последующем она забирала эти деньги себе и тратила на погашение кредитов»,— отметили в полиции.

Фигурантка задержана и помещена под домашний арест. Арестовано и ее имущество.

Во время обыска по месту жительства задержанной оперативники изъяли документы, представляющие интерес для следствия.

Родственники и друзья бухгалтера, на чьи счета поступали бюджетные деньги, допрошены в качестве свидетелей.

Наталья Белоштейн