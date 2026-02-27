Три человека пострадали при атаках 153 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгород и 14 муниципалитетов региона с применением 12 боеприпасов и не менее 153 беспилотников. В результате пострадали три человека. Повреждены или уничтожены 24 автомобиля, объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, 18 жилых домов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

Белгород подвергся обстрелу с применением 12 боеприпасов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Графовка и Новая Таволжанка атакованы 23 беспилотниками, 14 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка при атаке дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. С минно-взрывной травмой, закрытой травмой органов грудной клетки и закрытым оскольчатым переломом ноги он госпитализирован. Автомобиль уничтожен огнем. В Шебекине повреждены надворная постройка, частный дом, легковой и три грузовых автомобиля, в селе Графовка — частный дом.

В Валуйском округе села Борки, Долгое, Казинка и хутор Леоновка атакованы десятью беспилотниками, восемь из которых подавлены и сбиты. На автодороге Казинка — Леоновка от удара дрона по легковому автомобилю ранен мужчина. Медики Валуйской ЦРБ оказали ему помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Машина повреждена. В селе Казинка при атаке еще одного FPV-дрона также поврежден легковой автомобиль.

В Волоконовском округе село Волчья Александровка и хутор Хуторище атакованы по одному беспилотнику. В селе Волчья Александровка ранен мужчина, после оказания помощи в Валуйской ЦРБ он продолжит лечение амбулаторно. На хуторе Хуторище повреждены легковой автомобиль и гараж.

Сутками ранее ВСУ атаковали десять муниципалитетов региона с применением 120 БПЛА: один человек погиб, еще два пострадали.

Анна Швечикова