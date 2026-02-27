ФСБ заподозрила белгородца в финансировании терроризма

Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) в отношении жителя региона 1996 года рождения. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в УФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года белгородец перевел 18 тыс. руб. организации «Артподготовка», которая признана террористической и запрещена в РФ.

Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ совместно с Центром противодействия экстремизму УМВД по региону.

В сентябре 2025 года белгородские силовики завели уголовное дело о финансировании экстремистской организации в отношении россиянина, который спонсировал общественное движение с тем же названием. По ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Алина Морозова