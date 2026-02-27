В Ставрополе суд взыскал с мошенника в пользу пенсионерки 1,5 млн рублей

По иску прокуратуры Ленинского района Ставрополя суд взыскал с мошенника из Алтайского края в пользу пенсионерки 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что мошенник позвонил жертве в феврале 2024 года. Он убедил ее перевести указанную сумму на якобы безопасный счет, что пенсионерка и сделала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Личность владельца банковского счета, на который пенсионерка перевела свои сбережения, установлена. Им оказался житель Алтайского края»,— отметили в прокуратуре.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Наталья Белоштейн