В Северной Осетии предупредили о звуках военной техники из-за плановых учений

В Северной Осетии подразделения 58-й общевойсковой армии Вооруженных Сил РФ сегодня, 27 февраля, проводят плановые учения. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти предупреждают, что в регионе могут быть слышны характерные звуки работы военной техники.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только достоверной информации. Никакой опасности для жизни и здоровья населения нет», — написал Сергей Меняйло.

Константин Соловьев