Сельхозпроизводители КБР увеличили производство скота и птицы на 18,3%

В январе 2026 года сельхозорганизации Кабардино-Балкарии увеличили производство скота и птицы на убой в живом весе на 18,3%, а молока — на 6,5%. Производство яиц увеличено более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

За первый месяц 2026 года в республике произведено 3,8 тыс. т мяса на убой в живом весе, более 5 тыс. т молока и 7,1 млн шт. яиц.

Эти показатели свидетельствуют о повышении эффективности и продуктивности сельскохозяйственных предприятий КБР, отметили в ведомстве.

Наталья Белоштейн