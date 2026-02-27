В бюджет Геленджика поступило 248 млн рублей от турналога

В Геленджике прошло совещание по сбору туристического налога в рамках подготовки к летнему сезону. В бюджет муниципалитета поступило более 248 млн рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Сейчас 1143 объекта в городе завершили самооценку в Росаккредитации. Средства, поступившие от туристического налога, направляются на развитие курортной инфраструктуры.

По словам главы города Алексея Богодистова, власти планируют усилить работу с потенциальными плательщиками туристического налога. «Здесь мало рассылать письма и требовать соблюдения закона, нужно доходить до каждого плательщика ногами, помогать разобраться с процедурой самооценки, разъяснять», — отметил он.

Мэр Новороссийска также заявил, что предприниматели видят: государство идет им навстречу. Он подчеркнул, что работать легально сейчас наиболее выгодно, и власти города готовы помочь каждому разобраться в особенностях процедуры.

Алина Зорина