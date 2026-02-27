Архыз получит 150 млн рублей на новые отели в 2026 году

Первый замминистра туризма и курортов Карачаево-Черкесии Александр Охрименко заявил, что в 2026 году власти направят около 150 млн руб. на строительство средств размещения в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Архыз». Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Деньги пойдут на развитие всесезонного туристического комплекса, который уже стал ключевым активом республики.

ОЭЗ «Архыз» запустили в 2010 году на площади 19,5 тыс. га, чтобы поднять туризм на Северном Кавказе. Государство заранее построило подъемники, спуски на горнолыжных трассах, гостиницы первой очереди и спа-зону в поселке «Романтик». По итогам 2025 года зона возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности среди туристско-рекреационных ОЭЗ по версии Минэкономразвития и Ассоциации кластеров. Эксперты оценили инфраструктуру, льготы для резидентов, объем вложений и темпы проектов.

Александр Охрименко подчеркнул, что к 2030 году ОЭЗ привлечет 90 млрд руб. инвестиций только в бюджет. Резиденты горнолыжного курорта «Архыз» уже планируют вложить 68,4 млрд руб. в гостиницы до этой даты. Туристический поток в республику вырос до 2,5 млн гостей в 2025 году — на 7,2% больше, чем в 2024-м. Курорт «Архыз» остается главным драйвером: статус ОЭЗ дает инвесторам налоговые льготы, упрощенные процедуры и субсидии на инфраструктуру.

Льготы объясняют интерес бизнеса. Резиденты платят пониженные налоги на прибыль (2% первые пять лет, потом 7%) и имущество (0% первые десять лет). Упрощенные таможенные правила ускоряют импорт оборудования для отелей и трасс. В 2025 году частные инвестиции в ОЭЗ Северного Кавказа достигли 15 млрд руб., включая стройки на «Архызе», «Эльбрусе» и «Мамисоне». Госкорпорация «Кавказ.РФ» обновила стратегию до 2030 года: она предусматривает 26 млрд руб. на инфраструктуру ОЭЗ и 150 млрд руб. от резидентов в базовом сценарии.

Развитие идет быстро. Ранее экспертный совет Минэкономразвития одобрил восемь новых резидентов для «Архыза» — они создали 500 рабочих мест и перечислили 263,2 млн руб. налогов за четыре года. В 2026 году ожидают рост мощностей водо-, газо- и электроснабжения вдвое. Это ускорит появление апарт-отелей, глэмпингов и новых трасс. Туризм дает работу тысячам местных жителей и пополняет бюджет: в 2025-м инвестиции в сферу СКФО уже превысили плановые 9 млрд руб. и достигли 12,9 млрд руб.

Проект вписывается в нацпроект «Туризм и гостеприимство». К 2030 году Северный Кавказ планирует 153 тыс. мест размещения против 124 тыс. сейчас. «Архыз» фокусируется на всесезонном формате: летом — экотуры и спа, зимой — лыжи. Рост турпотока на 7,2% подтверждает спрос, а 150 млн руб. в 2026 году станут стартом для крупных вложений.

Станислав Маслаков