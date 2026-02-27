На Дону осудили курсанта за нарушение тайны связи начальника курса

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд на основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор студенту и бывшим сотрудникам оператора сотовой связи за незаконный доступ к данным мобильного телефона начальника курса военного учебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных отправлений».

Оперативниками установлено, что экс-сотрудник оператора сотовой связи Роман Нашивайло по просьбе курсанта в июне 2025 года получил доступ к детализации звонков и переписки военнослужащего и отправил указанную информацию Данилу Чикину. Последний передал ее курсанту для установления личных связей начальника курса.

Подсудимым назначены штрафы: курсанту и Чикину — 30 тыс. руб., Нашивайло — 50 тыс. руб.

Постановление гарнизонного военного суда вступило в законную силу.

Наталья Белоштейн