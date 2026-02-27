В Горном Алтае создали двуязычный цифровой аудиогид

В Республике Алтай создали цифровой аудиогид «Голоса Алтая» на русском и английском языках, рассказали в управлении по развитию туризма министерства экономического развития региона.

При записи аудио были использованы нейросети для синтеза речи, говорится в сообщении. Туристический маршрут охватывает ключевые достопримечательности республики, включая археологические комплексы.

Инициатором проекта выступил музыкант и продюсер Андрей Модоров. Аудиогид был создан на грантовую поддержку республиканского минэкономразвития.

Михаил Кичанов