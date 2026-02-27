Пропавших в Пермском крае туристов ищут правоохранительные органы

В поиске пропавших в Пермском крае туристов задействованы сотрудники МЧС России, правоохранительные органы, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов, волонтеры. В данный момент задействован вертолет для поисков с высоты, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.

Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с потерей связи с незарегистрированной туристической группой.

Незарегистрированная группа из 5 человек на снегоходах сбилась с маршрута. Они выехали в район плато Кваркуш, Дом Иванова, и не вернулись на точку сбора в установленную дату. На связь не выходят.