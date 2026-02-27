До конца дня свет вернут в дома 25 тысяч белгородцев

По состоянию на 11:30 пятницы, 27 февраля, в Белгороде без электричества оставались 50 тыс. человек. Энергетики продолжают работу, до конца дня они должны восстановить подачу электроэнергии для 25 тыс. жителей областного центра. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале после заседания штаба по восстановлению объектов энергетики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, сегодня в 16:00 штаб соберется вновь — будут рассмотрены предварительные итоги восстановления и меры помощи оставшимся «нескольким десяткам тысяч жителей города Белгорода, у которых несколько дней не будет электроэнергии». Полный перечень адресов без электроэнергии, а также список действий правительства и администрации города будут опубликованы ориентировочно в 18:00.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ракетный удар по энергообъектам Белгорода был нанесен около полуночи. Власти в очередной раз констатировали «серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры». По предварительной информации, пострадавших нет. С утра в городе без электричества оставались около 60 тыс. человек, фиксировались сбои в работе светофоров, на дороги вышли регулировщики. Детские сады и школы областного центра сегодня работают — учреждения переведены на резервную генерацию. В результате обстрела есть повреждения в жилых кварталах: повреждено остекление в четырех квартирах трех многоквартирных домов (МКД), в двух частных домах пострадали крыши и окна, а также осколками посекло четыре автомобиля.

Денис Данилов