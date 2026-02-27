Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Темрюкском районе обломки дрона повредили электроподстанцию

Фрагменты беспилотника повредили электроподстанцию рядом с хутором Белый в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обломки дрона упали возле населенного пункта. Пострадавших среди местных жителей нет, возгорания на энергообъекте не произошло.

Администрация Темрюкского района подтвердила, что ограничений в электроснабжении населения нет. К месту происшествия выехали оперативные и специальные службы.

Алина Зорина

