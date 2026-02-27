Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове-на-Дону отключили свет в Северном жилом массиве

В Ростове-на-Дону сегодня утром, 27 февраля, произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, нарушение привело к частичному отключению потребителей в границах улиц Добровольского, а также проспектов Королева и Космонавтов.

Энергетики планируют восстановить снабжение в течение трех часов. Накануне «Ъ-Ростов» писал, нарушение в сети привело к частичному отключению потребителей в границах проспекта Космонавтов, улиц Волкова, Капустина и Борко.

Константин Соловьев

