Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Темрюкском районе

В Темрюкском районе обломки БПЛА повредили электроподстанцию. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали рядом с хутором Белый. Пострадавших нет, возгораний на объекте также не зафиксировано.

Согласно информации администрации Темрюкского района, ограничений электроснабжения жителей в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Алина Зорина

Новости компаний Все