Обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Темрюкском районе
В Темрюкском районе обломки БПЛА повредили электроподстанцию. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали рядом с хутором Белый. Пострадавших нет, возгораний на объекте также не зафиксировано.
Согласно информации администрации Темрюкского района, ограничений электроснабжения жителей в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные и специальные службы.