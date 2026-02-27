Обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Темрюкском районе

В Темрюкском районе обломки БПЛА повредили электроподстанцию. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали рядом с хутором Белый. Пострадавших нет, возгораний на объекте также не зафиксировано.

Согласно информации администрации Темрюкского района, ограничений электроснабжения жителей в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Алина Зорина