За 2025 год в Свердловской области произошло 265 ДТП с участием автотранспорта

За прошедший год с участием грузового и пассажирского автотранспорта произошло 265 аварий, что на 30% меньше по сравнению с 2024 годом, сообщил на пресс-конференции ТАСС заместитель главы отдела надзорной деятельности управления ГАИ по Свердловской области Александр Порубенко. Кроме того, он сказал, что на подобном виде транспорта погиб 31 человек, что на 8% меньше по сравнению с 2024 годом. Травмы получили около 382 человек.

Александр Порубенко также рассказал, что за прошлый год во время пассажирских перевозок случилось 71 ДТП, 125 человек получили травмы, и два человека погибли. За текущий год уже произошло 19 аварий, один человек погиб, 33 получили ранения.

ГАИ за время проверок каждого из видов перевозчиков в 2025 году выявила более 2 тыс. нарушений. К административной ответственности привлечены 65 должностных и 20 юридических лиц.

По словам господина Порубенко, всего на территории Свердловской области зарегистрировано более 13 тыс. предприятий и организаций, эксплуатирующих транспорт.

Артем Путилов