На Дону старт избирательным кампаниям 2026 года дадут в июне

Старт избирательным кампаниям 2026 года в Ростовской области будет дан июне. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Выборы депутатов Госдумы должны быть назначены с 1 по 21 июня. Дополнительные выборы в Законодательное собрание Ростовской области — с 11 по 21 июня, а выборы в органы местного самоуправления могут быть назначены не ранее 21 июня и не позднее 1 июля.

Уведомить избирком о своем выдвижении кандидаты в депутаты российского парламента и донского Законодательного собрания смогут в конце июня.

Наталья Белоштейн