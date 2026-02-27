ВС РФ подтвердил законность решения УФАС о запуске маршрута в Ставрополе
Верховный суд России подтвердил законность решение УФАС о запуске пассажирских перевозок по муниципальному маршруту №46 ЖК «Олимпийский» — ул. Атаманская в городе Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю.
Речь идет о тендере на перевозку пассажиров по данному маршруту, объявленному региональным Минтрансом. В объявлении было указано, что перевозчик должен перевозить и багаж, но в заявке на торги это требование отсутствовало.
«Ставропольское УФАС посчитало, что наличие двусмысленности в документах ограничивает участников рынка объективно оценивать условия участия, вызывает сложности формирования ценовых предложений, а также создает риск неравенства конкуренции среди претендентов на заключение контрактов»,— отметили в ведомстве.
Решение УФАС подтвердили арбитражные суды трех инстанций, подчеркнув, что разница в трактовке обязательных условий нарушает принцип прозрачности государственных закупок и противоречит федеральному закону.